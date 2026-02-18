Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Максимом Шаскольским.

«Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары», — указал Мишустин.

Также премьер отметил важность контроля за тарифами на услуги ЖКХ в отопительный сезон.