Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
12:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем ведомства Максимом Шаскольским.
«Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары», — указал Мишустин.
Также премьер отметил важность контроля за тарифами на услуги ЖКХ в отопительный сезон.
