ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев

12:20 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцатиклассники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ профильную математику, в 2026 году ее планируют сдавать почти 371,5 тыс. выпускников — рост по сравнению с прошлым годом составил 10,3%. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Выбор учебных предметов. Тенденции 2026 года. Математика профильная: в 2025 году выбрали 336 675, в 2026 году — 371 439. Рост на 34 764 или на 10,3%», — говорится в презентации Музаева к выступлению на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.

