ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев
12:20 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцатиклассники стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ профильную математику, в 2026 году ее планируют сдавать почти 371,5 тыс. выпускников — рост по сравнению с прошлым годом составил 10,3%. Это следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Выбор учебных предметов. Тенденции 2026 года. Математика профильная: в 2025 году выбрали 336 675, в 2026 году — 371 439. Рост на 34 764 или на 10,3%», — говорится в презентации Музаева к выступлению на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ в 2026 году.
Новости
- 13:00 18.02.2026
- ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
- 12:32 18.02.2026
- ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
- 12:22 18.02.2026
- Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей
- 12:08 18.02.2026
- Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов
- 12:05 18.02.2026
- Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС
- 12:00 18.02.2026
- Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
- 11:32 18.02.2026
- Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
- 11:20 18.02.2026
- Украина ввела санкции против Лукашенко
- 11:05 18.02.2026
- В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
- 11:00 18.02.2026
- Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать