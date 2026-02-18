Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время — Мединский

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующая встреча по украинскому урегулированию пройдет в ближайшее время. Об этом заявил журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров в Женеве.

«В ближайшее время состоится следующая встреча», — сказал он.