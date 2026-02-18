Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Из тарифов на ЖКУ в 2025 году было исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Если в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 млрд, то в 2025 году — уже 51 млрд [рублей] экономически необоснованных затрат. С 2024 года эта работа ведется и нашими территориальными органами. Мы взаимодействуем постоянно также с Генеральной прокуратурой РФ, — сказал глава службы. — Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области — в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае — в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами. В Республике Алтай, Алтайском крае, Самарской области — также в сферах обращения с ТКО. В этом году работа по проверке тарифного решения будет продолжаться».