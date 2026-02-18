Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС
12:05 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Из тарифов на ЖКУ в 2025 году было исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Если в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 млрд, то в 2025 году — уже 51 млрд [рублей] экономически необоснованных затрат. С 2024 года эта работа ведется и нашими территориальными органами. Мы взаимодействуем постоянно также с Генеральной прокуратурой РФ, — сказал глава службы. — Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области — в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае — в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами. В Республике Алтай, Алтайском крае, Самарской области — также в сферах обращения с ТКО. В этом году работа по проверке тарифного решения будет продолжаться».
НОВОСТИ
- 13:00 18.02.2026
- ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
- 12:32 18.02.2026
- ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
- 12:22 18.02.2026
- Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей
- 12:20 18.02.2026
- ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев
- 12:08 18.02.2026
- Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов
- 12:00 18.02.2026
- Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
- 11:32 18.02.2026
- Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
- 11:20 18.02.2026
- Украина ввела санкции против Лукашенко
- 11:05 18.02.2026
- В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
- 11:00 18.02.2026
- Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать