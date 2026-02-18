0
НОВОСТИ

В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist

18.02.2026

Многие американские юристы активно изучают возможные сценарии снятия санкций с России, и большая часть подготовительной работы проделана. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.

По его информации, многие американские юристы прошлым летом начали работать сверхурочно и прорабатывать возможные сценарии отмены антироссийских санкций после того, как президент США Дональд Трамп надавил на Украину, чтобы она была готова к началу переговоров. Большая часть подготовительной работы уже проделана, отмечает журнал.

В то же время The Economist пишет, что Европа будет снимать санкции против России «с большой неохотой», но допускает, что у Трампа может получиться оказать влияние на решение европейцев.

