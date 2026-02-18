Сбер: Кибермошенничество впервые стало менее рентабельным для преступников
13:20 18.02.2026
Кибермошенничество становится менее экономически целесообразным и более дорогим, карты на черном рынке и услуги дропперов стали существенно дороже. Об этом заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов, выступая на пленарном заседании Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», который сегодня стартовал в Екатеринбурге.
«Впервые мы стали наступать на пятки мошенникам с точки зрения того, что экономически становится менее выгодно совершать эти преступления. Реальность такова, что если банковская карта ранее стоила в даркнете 5-10 тысяч (рублей), сейчас — 20-30 тысяч. Услуги дроппера стоили примерно 1-2%, сейчас — уже 15-20%. Это значит, что кибермошенничество становится более дорогим по сравнению с прошлыми годами», — сказал он.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина согласилась, указав, что удорожание таких услуг на черном рынке — это один из показателей положительной тенденции.
НОВОСТИ
- 14:32 18.02.2026
- Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
- 14:20 18.02.2026
- Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
- 14:12 18.02.2026
- РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
- 14:00 18.02.2026
- Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина
- 13:32 18.02.2026
- В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
- 13:15 18.02.2026
- СберПрайм возглавил рейтинг мультисервисных подписок в России
- 13:12 18.02.2026
- Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время — Мединский
- 13:08 18.02.2026
- В Сбере рассчитывают на скорейшее принятие второго пакета мер против кибермошенников
- 13:00 18.02.2026
- ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
- 12:32 18.02.2026
- ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать