НОВОСТИ

Сбер: Кибермошенничество впервые стало менее рентабельным для преступников

13:20 18.02.2026

Кибермошенничество становится менее экономически целесообразным и более дорогим, карты на черном рынке и услуги дропперов стали существенно дороже. Об этом заявил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов, выступая на пленарном заседании Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», который сегодня стартовал в Екатеринбурге.

«Впервые мы стали наступать на пятки мошенникам с точки зрения того, что экономически становится менее выгодно совершать эти преступления. Реальность такова, что если банковская карта ранее стоила в даркнете 5-10 тысяч (рублей), сейчас — 20-30 тысяч. Услуги дроппера стоили примерно 1-2%, сейчас — уже 15-20%. Это значит, что кибермошенничество становится более дорогим по сравнению с прошлыми годами», — сказал он.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина согласилась, указав, что удорожание таких услуг на черном рынке — это один из показателей положительной тенденции.

