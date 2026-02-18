В Сбере рассчитывают на скорейшее принятие второго пакета мер против кибермошенников

13:08

Фото пресс-службы Сбера

В Сбербанке рассчитывают на принятие в кратчайшие сроки второго пакета законодательных инициатив для борьбы с кибермошенничеством. Об этом журналистам в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» заявил заместитель председателя правления Сбербанка

«Мы исходим из того, что в последнее время, особенно в последний год, и Госдума, и министерства, ведомства принимали достаточно быстрые, эффективные меры по борьбе с кибермошенничеством. И об этом свидетельствует первый пакет законодательных инициатив, который был принят в кратчайшие сроки. Недавно был внесен второй пакет, был принят в первом чтении. Мы очень рассчитываем, чтобы этот пакет законопроектов был принят в самые короткие сроки», – сказал он.

По его словам, также важно, чтобы все исходили из необходимости быстрого реагирования на угрозы. «Когда есть модель угроз, которая появляется сегодня, нам надо научиться реагировать быстрее, не месяцами, не годами, а мгновенно. Когда есть угроза благополучию наших граждан, в том числе финансовому, мы должны реагировать быстрее», – сказал Кузнецов.

Второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам депутаты Госдумы приняли в первом чтении 10 февраля. Он содержит около 20 инициатив, в том числе создание базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI): мобильные операторы смогут оказывать услуги связи только для устройств, идентификаторы которых содержатся в базе. Кроме того, законопроект регулирует восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах», введение детских СИМ-карт, ограничивает количество банковских карт до 20 штук на одного человека, вводит маркировку международных звонков.