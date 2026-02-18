ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.