0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области

13:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 18.02.2026
ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
0
105
12:22 18.02.2026
Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей
0
119
12:20 18.02.2026
ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев
0
121
12:08 18.02.2026
Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов
0
134
12:05 18.02.2026
Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС
0
147
12:00 18.02.2026
Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
0
140
11:32 18.02.2026
Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
0
202
11:20 18.02.2026
Украина ввела санкции против Лукашенко
0
208
11:05 18.02.2026
В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
0
226
11:00 18.02.2026
Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
0
253

Возврат к списку