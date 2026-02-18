Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В результате принятых мер объемы кредитного мошенничества упали на 40%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Кредитное мошенничество. Помните, как оно очень быстро разрасталось, было очень социально чувствительным. Мы видим сейчас, что объемы кредитного мошенничества в результате принятых мер заметно упали — на 40%. И меры, которые и законодатели, и участники финансового рынка принимали, дали свой эффект», — сказала она.