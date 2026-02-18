Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление США о наличии новых данных о якобы имевших место подземных ядерных испытаниях в Китае в июне 2020 года.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили», — заявил Песков. «Мы знаем также, что эти утверждения были решительно отвергнуты представителем Китайской Народной Республики. Поэтому ситуация такова», — добавил он.