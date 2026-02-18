0
0
131
НОВОСТИ

Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил Песков

15:12 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление США о наличии новых данных о якобы имевших место подземных ядерных испытаниях в Китае в июне 2020 года.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили», — заявил Песков. «Мы знаем также, что эти утверждения были решительно отвергнуты представителем Китайской Народной Республики. Поэтому ситуация такова», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 18.02.2026
Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину
0
18
15:45 18.02.2026
Сбер: Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления
0
35
15:32 18.02.2026
В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти — портал Pravda
0
101
15:00 18.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 235 военных — МО РФ
0
139
14:45 18.02.2026
Сбер: Отраслевые полигоны – важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры
0
153
14:32 18.02.2026
Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
0
202
14:20 18.02.2026
Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
0
198
14:12 18.02.2026
РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
0
220
14:00 18.02.2026
Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина
0
219
13:32 18.02.2026
В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
0
293

Возврат к списку