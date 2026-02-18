0
0
150
НОВОСТИ

Сбер: Отраслевые полигоны – важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры

14:45 18.02.2026

Импортозамещение программного обеспечения (ПО) играет ключевую роль на российском финансовом рынке. Банки тестируют вендорские продукты в основных классах финансового сектора — АБС, ДБО, процессинг, микросервисные платформы и другие — чтобы помочь компаниям, собирающимся внедрять импортозамещённые технологии, выбрать оптимальные варианты. О результатах тестирования вендорских продуктов по ключевым направлениям банковской деятельности на сессии «Полигоны. Где рождаются решения» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Спикер отметил, что фокус сместился с микросервисных платформ на более широкий инфраструктурный слой и системное ПО, поскольку именно они являются базой для всех остальных систем. Он также рассказал, что результаты тестирования вендорских продуктов Сбером могут стать бенчмарком для рынка.

«Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – Сегодня в тестирование приходят вендоры, которым есть что показать и которые не боятся брать на себя ответственность за свои продукты. Мне кажется, что это ключевая задача полигонов сделать такой шорт-лист вендоров, которые готовы работать с банковским сообществом, демонстрировать свои решения, проводить сравнительный анализ с конкурентами. Важно, чтобы для банковского сообщества был выработан, возможно, шорт-лист производителей в каждой категории ПО».

Кирилл Меньшов отметил, что вендоры, сотрудничающие в рамках инициативы, — ответственные партнёры, готовые конкурировать качеством и функционалом. Особо спикер выделил коллаборацию между ними: даже конкурируя в одних сегментах, в других они объединяются для создания сложных конфигураций. Такие вендоры понимают рынок и заказчика, активно участвуют в развитии продуктов.

Подводя итог, Кирилл Меньшов подчеркнул важность развития инфраструктурного софта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 18.02.2026
Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину
0
18
15:45 18.02.2026
Сбер: Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления
0
35
15:32 18.02.2026
В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти — портал Pravda
0
101
15:12 18.02.2026
Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил Песков
0
133
15:00 18.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 235 военных — МО РФ
0
139
14:32 18.02.2026
Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
0
202
14:20 18.02.2026
Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
0
198
14:12 18.02.2026
РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
0
220
14:00 18.02.2026
Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина
0
219
13:32 18.02.2026
В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
0
293

Возврат к списку