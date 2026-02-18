Сбер: Отраслевые полигоны – важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры
14:45 18.02.2026
Импортозамещение программного обеспечения (ПО) играет ключевую роль на российском финансовом рынке. Банки тестируют вендорские продукты в основных классах финансового сектора — АБС, ДБО, процессинг, микросервисные платформы и другие — чтобы помочь компаниям, собирающимся внедрять импортозамещённые технологии, выбрать оптимальные варианты. О результатах тестирования вендорских продуктов по ключевым направлениям банковской деятельности на сессии «Полигоны. Где рождаются решения» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.
Спикер отметил, что фокус сместился с микросервисных платформ на более широкий инфраструктурный слой и системное ПО, поскольку именно они являются базой для всех остальных систем. Он также рассказал, что результаты тестирования вендорских продуктов Сбером могут стать бенчмарком для рынка.
«Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры, – подчеркнул Кирилл Меньшов. – Сегодня в тестирование приходят вендоры, которым есть что показать и которые не боятся брать на себя ответственность за свои продукты. Мне кажется, что это ключевая задача полигонов сделать такой шорт-лист вендоров, которые готовы работать с банковским сообществом, демонстрировать свои решения, проводить сравнительный анализ с конкурентами. Важно, чтобы для банковского сообщества был выработан, возможно, шорт-лист производителей в каждой категории ПО».
Кирилл Меньшов отметил, что вендоры, сотрудничающие в рамках инициативы, — ответственные партнёры, готовые конкурировать качеством и функционалом. Особо спикер выделил коллаборацию между ними: даже конкурируя в одних сегментах, в других они объединяются для создания сложных конфигураций. Такие вендоры понимают рынок и заказчика, активно участвуют в развитии продуктов.
Подводя итог, Кирилл Меньшов подчеркнул важность развития инфраструктурного софта.
НОВОСТИ
- 16:00 18.02.2026
- Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину
- 15:45 18.02.2026
- Сбер: Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления
- 15:32 18.02.2026
- В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти — портал Pravda
- 15:12 18.02.2026
- Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил Песков
- 15:00 18.02.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 235 военных — МО РФ
- 14:32 18.02.2026
- Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
- 14:20 18.02.2026
- Сбер: Для борьбы с мошенничеством нужно объединять усилия банков, операторов связи и правоохранительных органов
- 14:12 18.02.2026
- РФ дорожит отношениями с Кубой и оказывает ей поддержку в трудные времена — Песков
- 14:00 18.02.2026
- Банки РФ ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций — Набиуллина
- 13:32 18.02.2026
- В США активно изучают сценарии возможного снятия санкций с РФ — The Economist
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать