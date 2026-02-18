0
НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 235 военных — МО РФ

15:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 235 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 210 военнослужащих, «Запад» — до 140, «Южная» — более 145, «Центр» — до 340, «Восток» — до 345, «Днепр» — до 55 военнослужащих.

