15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 235 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 210 военнослужащих, «Запад» — до 140, «Южная» — более 145, «Центр» — до 340, «Восток» — до 345, «Днепр» — до 55 военнослужащих.