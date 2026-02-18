12:08

Сбербанк ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов, сообщил на сессии «Кибермошенничество. К барьеру!» в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Чтобы ваша дискуссия была более интересной, Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов, и такая цифра не изменилась с прошлого года", - сказал он.

Коснувшись проблемы дропперов, зампред Правления Сбера предложил внимательнее присмотреться к опыту Беларуси, где этот вид преступности фактически сошел на нет на фоне наказания за дропперство, предусмотренного местным УК.

Кузнецов также отметил, что в конце прошлого года было зафиксировано снижение обьема хищений средств у россиян.