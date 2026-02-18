0
0
124
НОВОСТИ

Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов

12:08 18.02.2026

Сбербанк ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов, сообщил на сессии «Кибермошенничество. К барьеру!» в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Чтобы ваша дискуссия была более интересной, Сбер ежемесячно блокирует 80-100 тысяч карт дропперов, и такая цифра не изменилась с прошлого года", - сказал он.

Коснувшись проблемы дропперов, зампред Правления Сбера предложил внимательнее присмотреться к опыту Беларуси, где этот вид преступности фактически сошел на нет на фоне наказания за дропперство, предусмотренного местным УК.

Кузнецов также отметил, что в конце прошлого года было зафиксировано снижение обьема хищений средств у россиян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 18.02.2026
ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области, Харьковку в Сумской области
0
0
12:32 18.02.2026
ЕГЭ по истории в 2027 году будет превалирующим для поступления на гуманитарные факультеты
0
94
12:22 18.02.2026
Внедрение компанией «РН-Юганскнефтегаз» энергоэффективных технологий принесло эффект в 3 миллиарда рублей
0
110
12:20 18.02.2026
ЕГЭ по профильной математике в 2026 г. выбрали на 10% больше школьников — Музаев
0
112
12:05 18.02.2026
Из тарифов на ЖКУ за год исключено 51 млрд руб. экономически необоснованных затрат — ФАС
0
135
12:00 18.02.2026
Нужно постоянно контролировать цены на социально значимые товары — Мишустин
0
131
11:32 18.02.2026
Никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось — глава ФАС
0
195
11:20 18.02.2026
Украина ввела санкции против Лукашенко
0
203
11:05 18.02.2026
В 2025 году в России произошло на 13% меньше утечек данных — глава Минцифры
0
222
11:00 18.02.2026
Россия и Иран с 1 апреля начнут реализацию ж/д линии Решт — Астара
0
249

Возврат к списку