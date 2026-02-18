Малый бизнес не будут штрафовать за ошибки в отчетности в первый период – ФНС
20:45 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет штрафовать малый бизнес, которого коснулись налоговые изменения, за ошибки и недочеты в первый период при сдаче налоговой отчетности. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы по примеру прошлого года, если будут какие-то ошибки и недочеты в первый период сдачи отчетности, бизнес за это штрафовать не будем. Это те, кого коснулись, конечно, налоговые изменения», — сказал он.
