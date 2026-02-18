Венгрия прекратила поставки на Украину дизельного топлива в ответ на блокировку «Дружбы»
17:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания правительства страны.
«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу „Дружба“ в направлении Венгрии», — сказал глава МИД, заявление которого транслировал телеканал М1.
