Венгрия прекратила поставки на Украину дизельного топлива в ответ на блокировку «Дружбы»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания правительства страны.

«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу „Дружба“ в направлении Венгрии», — сказал глава МИД, заявление которого транслировал телеканал М1.