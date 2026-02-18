0
0
34
НОВОСТИ

Венгрия прекратила поставки на Украину дизельного топлива в ответ на блокировку «Дружбы»

17:00 18.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания правительства страны.

«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу „Дружба“ в направлении Венгрии», — сказал глава МИД, заявление которого транслировал телеканал М1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 18.02.2026
Офис Зеленского уговаривал Залужного отказаться от откровений в интервью AP — депутат Рады
0
46
16:32 18.02.2026
Поставки электроэнергии из РФ в Абхазию будут продлены — Гунба
0
110
16:12 18.02.2026
НАТО отрабатывает переброску подкреплений в ходе высадки морского десанта на севере ФРГ
0
129
16:00 18.02.2026
Фицо заявил, что Словакия может приостановить поставки электроэнергии на Украину
0
158
15:45 18.02.2026
Сбер: Кибермошенникам стало экономически менее выгодно совершать преступления
0
145
15:32 18.02.2026
В Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти — портал Pravda
0
200
15:12 18.02.2026
Ни Россия, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, заявил Песков
0
214
15:00 18.02.2026
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 235 военных — МО РФ
0
213
14:45 18.02.2026
Сбер: Отраслевые полигоны – важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры
0
226
14:32 18.02.2026
Объемы кредитного мошенничества упали на 40% в результате принятых мер — Набиуллина
0
288

Возврат к списку