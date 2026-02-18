Во Франции в руках злоумышленника могли оказаться данные более чем миллиона владельцев банковских счетов - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленники могли похитить личные данные владельцев 1,2 млн счетов во французских банках. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на информацию министерства экономики и финансов республики.

По его сведениям, злоумышленник с конца января смог неоднократно получить незаконный доступ к национальному реестру банковских счетов (FICOBA). Для этого он использовал идентификационные данные одного из сотрудников министерства. В результате хакер смог ознакомиться с частью реестра, в котором содержатся имена владельцев счетов, а также их реквизиты, адреса проживания и налоговые номера.