Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN
10:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно нанесения удара по Ирану, но американские военные готовы это сделать уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным одного из них, президент в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Ирану, а также узнавал мнение своих советников и союзников США. Как сообщает телеканал, 18 февраля в Белом доме прошло совещание по этой теме с участием высокопоставленных чиновников. Кроме того, в тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили Трампу «о непрямых переговорах с Ираном», состоявшихся 17 февраля.
Ранее телеканал CBS также сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану.
