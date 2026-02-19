0
0
78
НОВОСТИ

Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану — CNN

10:00 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно нанесения удара по Ирану, но американские военные готовы это сделать уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным одного из них, президент в том числе в частном порядке высказывался как за, так и против нанесения удара по Ирану, а также узнавал мнение своих советников и союзников США. Как сообщает телеканал, 18 февраля в Белом доме прошло совещание по этой теме с участием высокопоставленных чиновников. Кроме того, в тот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили Трампу «о непрямых переговорах с Ираном», состоявшихся 17 февраля.

Ранее телеканал CBS также сообщил, что американская администрация рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 19.02.2026
В РФ средняя пенсия по старости превысила 27 тыс. рублей — Соцфонд
0
40
10:05 19.02.2026
Отряды саперов МЧС создадут в Белгородской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях
0
87
09:32 19.02.2026
Среднее значение РФ по уровню материнской смертности в 7,4 раза ниже среднемирового — АСИ
0
140
09:20 19.02.2026
США выводят все свои войска из Сирии — WSJ
0
175
09:05 19.02.2026
Школьник в Пермском крае ранил ножом сверстника, пострадавший в тяжелом состоянии
0
188
09:00 19.02.2026
113 украинских БПЛА сбито над регионами РФ за ночь — Минобороны
0
177
21:40 18.02.2026
Во Франции в руках злоумышленника могли оказаться данные более чем миллиона владельцев банковских счетов - СМИ
0
727
21:10 18.02.2026
Власти Венгрии сообщили на какой срок стране хватит запасов нефти
0
740
20:45 18.02.2026
Малый бизнес не будут штрафовать за ошибки в отчетности в первый период – ФНС
0
686
18:50 18.02.2026
Разминирование аэропорта города Луганска практически завершено – министр Апшев
0
794

Возврат к списку