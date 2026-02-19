В 2025 году из РФ за нарушения выдворены 72 тыс. иностранцев — глава МВД России

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70 тыс. иностранных граждан в 2025 году выдворены из России за нарушения. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев», — сказал он.