В 2025 году из РФ за нарушения выдворены 72 тыс. иностранцев — глава МВД России
12:20 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 70 тыс. иностранных граждан в 2025 году выдворены из России за нарушения. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.
«В прошлом году за нарушение законодательства было выдворено 72 тысячи иностранцев», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:12 19.02.2026
- ЦРУ было осведомлено на ранней стадии о планах по подрыву «Северных потоков» — Spiegel
- 13:00 19.02.2026
- В РФ только 50% работодателей смогут профинансировать пребывание трудовых мигрантов
- 12:32 19.02.2026
- Пропавшая на Валааме девушка обнаружена погибшей
- 12:05 19.02.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $71 за баррель
- 12:00 19.02.2026
- Фицо заявил, что шантаж Словакии с поставками нефти не сблизит Украину с ЕС
- 11:32 19.02.2026
- Мужчина подорвал гранату в Ростовской области при задержании, ранены двое полицейских
- 11:20 19.02.2026
- Экс-президент Южной Кореи приговорен к пожизненному заключению по делу о мятеже
- 11:05 19.02.2026
- США заставили Европу «проснуться», подняв вопрос ее обороны — постпред при ЕС
- 11:00 19.02.2026
- Доля безналичных платежей в РФ в 2025 г. достигла 88%
- 10:55 19.02.2026
- В Сбере искусственный интеллект автономно отрабатывает 70% киберинцидентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать