Медведев: Мы действительно очень сильно отстали [в микроэлектронике]

18:18 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сильно отстала в сфере микроэлектроники, ситуацию необходимо радикально менять. На это указал зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Медведев указал на необходимость РФ обеспечивать себя в полном объеме в отдельных, особо важных, стратегических отраслях. В их числе атомная отрасль, целый ряд оборонных предприятий, а также сфера микроэлектроники.

«Микроэлектроника, о которой Денис Валентинович [Мантуров] сказал. Мы, действительно очень сильно отстали. Причины анализировать не буду, больше даже скажу, к сожалению, пока попытки ситуацию поменять не привели к каким-то радикальным изменениям. Но нам обязательно нужно будет это сделать», — отметил Медведев, подчеркнув, что в противном случае РФ и дальше будут отсекать от ключевых разработок.

