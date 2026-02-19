Сбер: Отраслевые полигоны позволяют ускорить процесс импортозамещения в финансовых организациях

19:52

Фото пресс-службы Сбера

На финансовом рынке синергия вендоров, интеграторов и финансовых организаций на площадках полигонов позволяет перейти от импортозамещения к импортоопережению и оперативно внедрять решения. Свое мнение про эффективные форматы сотрудничества и дальнейшие планы по развитию отрасли на сессии «Больше чем замена – импортоопережение отрасли» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Сегодня на отечественном IT-рынке много продуктов, и компаниям нужно на чем-то основывать свой выбор. Полигоны в этом случае — отличная подспорье: можно изучить, что уже проверено, и не тратить ресурсы на повторные тесты.

«Отраслевые полигоны — очень важная история и возможно единственная доверенная среда в отличие от публичных рейтингов, – отметил Кирилл Меньшов. – Это прозрачный орган как для отрасли, так и для финансовых организаций с согласованными критериями оценки ИТ-продуктов. Мы видим некоторые решения и ноухау, которые есть у вендоров. С одной стороны, какие-то компании могут их повторить в своих продуктах, но с другой стороны эта открытость работает на пользу. Поэтому для нас важно появление такого реестра вендоров. Мне кажется в этом направлении надо развивать полигоны, делая их одним из ключевых камней ИТ-экосистемы России, где наличие вендора и публичных результатов тестирования их продуктов облегчает жизнь ИТ-компаниям страны».

Кирилл Меньшов также обратил внимание, что при разработке российские компании смотрят на ключевые тренды, характерные для каждого сегмента программного обеспечения в условиях российского рынка. По его словам, во всех сегментах ПО присутствуют серьезные драйверы развития, которые являются приоритетными для мониторинга.

«На отраслевые полигоны выносятся только проверенные решения: площадка требует от вендоров высокой ответственности, поэтому прийти туда с несовершенным продуктом рискованно для них, – сказал Кирилл Меньшов. – Именно поэтому мы придаем тестированию такое большое значение. Участие в полигоне — это всегда заявка на зрелость продукта. Вендоры понимают, что могут быть найдены недочеты, и готовы их устранять. Если продукт требует доработки, мы готовы перетестировать его после исправлений или подсказать, что именно скорректировать. Такой подход повышает ценность результата для всех участников ИТ-отрасли».