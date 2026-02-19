Оглашен список стран, которые предоставят свои силы для военного контингента ISF в Газе
19:50 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащих для формирования военного контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Об этом в Вашингтоне на первом заседании созданного по инициативе США Совета мира заявил командующий этих сил, бывший главком силами специальных операций Центрального командования ВС США генерал-майор Джаспер Джефферс.
Он заявил, что «невероятно рад объявить», что войска для ISF первыми выделят «Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания». «А две страны — Египет и Иордания — взяли на себя обязательства по обучению полиции. Я также хотел бы объявить, что я предложил Индонезии [назначить своего представителя на] должность заместителя командующего ISF, и она приняла его», — сказал Джефферс.
