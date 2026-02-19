0
На своей восточной границе Эстония роет противотанковые рвы и заказала сотни бетонных бункеров - ERR

20:05 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония закупит около 600 бетонных бункеров для установки на Балтийской линии обороны у своей восточной границы. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.

«Эстония планирует приобрести до 600 бетонных бункеров. Объявлен тендер на их закупку», — говорится в сообщении.

Элементы первых 28 фортификационных сооружений уже доставлены в балтийскую республику. «Девять из них установлены на юго-востоке страны», — отметил портал. Остальные средства заграждения находятся в зонах складирования. Кроме того, Эстония продолжает прокладывать противотанковые рвы.

