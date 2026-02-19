Песков прокомментировал «список требований» к Москве, составленный Каллас
19:40 19.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
абота Каи Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о том, что внешнеполитическая служба Евросоюза переживает не лучшие времена. Такую оценку дал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал «список требований» к Москве, составленный Каллас. Он, в частности, включает желание сократить российские Вооруженные силы и получить выплаты от РФ.
«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
