абота Каи Каллас во главе евродипломатии свидетельствует о том, что внешнеполитическая служба Евросоюза переживает не лучшие времена. Такую оценку дал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал «список требований» к Москве, составленный Каллас. Он, в частности, включает желание сократить российские Вооруженные силы и получить выплаты от РФ.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для европейского континента», — заявил пресс-секретарь российского лидера.