Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти, которые будут доставлены в Хьюстон (штат Техас). Об этом заявил в четверг американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками на сталелитейном предприятии в штате Джорджия.

«У нас отличные отношения с Венесуэлой. Мы помогаем им с нефтью, у них очень много нефти. У нас тоже, но мы им очень помогаем. Мы получили 50 млн баррелей нефти, ее прямо сейчас везут в Хьюстон огромные корабли», — заявил хозяин Белого дома.