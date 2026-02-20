Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области, 28 БПЛА — над акваторией Черного моря, 24 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 20 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.