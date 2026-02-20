Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами РФ
09:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области, 28 БПЛА — над акваторией Черного моря, 24 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 20 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:20 20.02.2026
- Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы 50 млн баррелей нефти
- 09:05 20.02.2026
- Орбан признался, что всерьез опасается выхода США из переговоров по Украине
- 00:20 20.02.2026
- Россия ведёт разработку и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия – Генштаб
- 00:15 20.02.2026
- С начала СВО Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих - Генштаб
- 20:45 19.02.2026
- Делегация Белоруссии не получила визы в США для участия в заседании Совета мира
- 20:05 19.02.2026
- На своей восточной границе Эстония роет противотанковые рвы и заказала сотни бетонных бункеров - ERR
- 19:52 19.02.2026
- Сбер: Отраслевые полигоны позволяют ускорить процесс импортозамещения в финансовых организациях
- 19:50 19.02.2026
- Оглашен список стран, которые предоставят свои силы для военного контингента ISF в Газе
- 19:40 19.02.2026
- Песков прокомментировал «список требований» к Москве, составленный Каллас
- 18:18 19.02.2026
- Медведев: Мы действительно очень сильно отстали [в микроэлектронике]
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать