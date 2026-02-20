Компартия Китая заявила о готовности вместе с КНДР защищать стабильность в регионе

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское руководство придает большое значение развитию межпартийных контактов с КНДР и готово совместными усилиями обеспечивать стабильность в регионе. Об этом сообщил Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

«КПК всегда придавала большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с Трудовой партией Кореи [ТПК]: мы готовы укреплять контакты и взаимодействие, углублять обмен опытом в области партийного и государственного управления, совместными усилиями обеспечивать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и КНДР, содействовать устойчивому прогрессу социализма в обеих странах, вносить вклад в мир, стабильность, развитие и процветание в регионе», — говорится в послании ЦК КПК участникам IX съезда ТПК.

В послании отмечается, что под стратегическим руководством на высшем уровне отношения, поддерживаемые между Китаем и КНДР, «вступили в новую историческую фазу». «IX съезд ТПК — важное событие в политической жизни партии и народа КНДР. Оно имеет большое значение для стратегических планов и мер по партийному строительству и экономическому развитию страны на предстоящий период, — подчеркивается в заявлении. — Мы желаем корейскому народу под твердым руководством ЦК ТПК во главе с генеральным секретарем Ким Чен Ыном постоянно добиваться новых, еще больших успехов в деле социалистического строительства».