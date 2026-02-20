Россия ведёт разработку и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия – Генштаб

00:20 Источник: Интерфакс

Россия разрабатывает и внедряет новые гиперзвуковые ракетные комплексы, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Одновременно с этим модернизируются стратегические неядерные силы, ведётся разработка и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия", - сказал Рудской в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"С целью наращивания боевых возможностей сил общего назначения, в первую очередь у наших западных границ, совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов", - сказал Рудской о мерах в связи с угрозами со стороны НАТО.