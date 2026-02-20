0
0
15
НОВОСТИ

С начала СВО Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих - Генштаб

00:15 20.02.2026 Источник: Интерфакс

С начала специальной военной операции Украина потеряла более 1,5 млн военнослужащих, за 2025 год - более 520 тыс., сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", - сказал Рудской в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Их потери в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и миномётов, а в живой силе - свыше 520 тысяч военнослужащих", - заявил Рудской.

По его словам, Украина значительно утратила возможность восполнять группировки за счёт принудительной мобилизации.

