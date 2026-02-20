НОРАД утверждает, что отследило пять российских самолетов у Аляски

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что в четверг отследило полет пяти российских военных самолетов у Аляски.

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два Ту-95, два Су-35 и один А-50 в опознавательной зоне ПВО Аляски 19 февраля 2026 года», — говорится в заявлении НОРАД.

В нем также утверждается, что командование направило два истребителя F-16, два истребителя F-35, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 и четыре самолета-заправщика КС-135 для «перехвата, точной идентификации и сопровождения за пределы опознавательной зоны ПВО Аляски».

Как отмечается в заявлении, воздушные суда РФ оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады. «Данная деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы», — указало НОРАД.