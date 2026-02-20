Неизвестный самолет США залетел в российское воздушное пространство — Flightradar
11:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из американских лайнеров залетел на территорию России через воздушное пространство Мурманской области. Сервис Flightradar не отображает номер и принадлежность борта, выяснил ТАСС.
Самолет Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс близ Вашингтона, после чего пересек воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии.
Лайнер залетел на территорию России через Мурманскую область, впоследствии направившись на юг в сторону российской-казахстанской границы.
По состоянию на 09:10 мск самолет находится в воздушном пространстве Казахстана.
