Неизвестный самолет США залетел в российское воздушное пространство — Flightradar

11:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из американских лайнеров залетел на территорию России через воздушное пространство Мурманской области. Сервис Flightradar не отображает номер и принадлежность борта, выяснил ТАСС.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс близ Вашингтона, после чего пересек воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии.

Лайнер залетел на территорию России через Мурманскую область, впоследствии направившись на юг в сторону российской-казахстанской границы.

По состоянию на 09:10 мск самолет находится в воздушном пространстве Казахстана.

