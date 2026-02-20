Истребители КНР и США вступили в «короткое противостояние» над Желтым морем — Рёнхап

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители из дислоцированного в Республике Корея контингента США (USFK) и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вступили в среду в «короткое воздушное противостояние» в небе над Желтым морем. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

По их данным, несколько американских истребителей F-16 с базы Осан у города Пхёнтхэк выполняли тренировочный полет в международных водах Желтого моря. Истребители оказались в акватории между опознавательными зонами ПВО двух стран, когда, как утверждается, НОАК направила в этот район свою боевую авиацию.

Агентство характеризует инцидент как «короткое воздушное противостояние», подчеркивая, что боевого столкновения не произошло. Руководство USFK заранее уведомило южнокорейских военных о планируемом учебном вылете, но не приводило деталей маневров, в том числе не уточнило цели вылета. В Минобороны Республики Корея и USFK подробности инцидента не раскрыли.