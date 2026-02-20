0
0
143
НОВОСТИ

Истребители КНР и США вступили в «короткое противостояние» над Желтым морем — Рёнхап

11:32 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители из дислоцированного в Республике Корея контингента США (USFK) и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вступили в среду в «короткое воздушное противостояние» в небе над Желтым морем. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.

По их данным, несколько американских истребителей F-16 с базы Осан у города Пхёнтхэк выполняли тренировочный полет в международных водах Желтого моря. Истребители оказались в акватории между опознавательными зонами ПВО двух стран, когда, как утверждается, НОАК направила в этот район свою боевую авиацию.

Агентство характеризует инцидент как «короткое воздушное противостояние», подчеркивая, что боевого столкновения не произошло. Руководство USFK заранее уведомило южнокорейских военных о планируемом учебном вылете, но не приводило деталей маневров, в том числе не уточнило цели вылета. В Минобороны Республики Корея и USFK подробности инцидента не раскрыли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 20.02.2026
Инвесторы вкладывают рекордные суммы в активы ЕС для снижения зависимости от США — FT
0
20
12:05 20.02.2026
В ГД предлагают ужесточить регистрацию рождения детей при домашних родах
0
69
12:00 20.02.2026
Индонезия направит 8 тыс. миротворцев в Газу в течение 1-2 месяцев — президент
0
81
11:20 20.02.2026
Неизвестный самолет США залетел в российское воздушное пространство — Flightradar
0
177
11:05 20.02.2026
Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД РФ и назначил послом в Турции
0
189
11:00 20.02.2026
Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ
0
197
10:32 20.02.2026
НОРАД утверждает, что отследило пять российских самолетов у Аляски
0
224
10:20 20.02.2026
Степашин надеется на решение задач СВО в этом году
0
244
10:05 20.02.2026
Компартия Китая заявила о готовности вместе с КНДР защищать стабильность в регионе
0
247
10:00 20.02.2026
ЕК в 20-м пакете санкций готовит основания для перехвата танкеров с нефтью РФ — источник
0
260

Возврат к списку