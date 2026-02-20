0
НОВОСТИ

Индонезия направит 8 тыс. миротворцев в Газу в течение 1-2 месяцев — президент

12:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия направит порядка 8 тыс. военнослужащих в сектор Газа в качестве миротворцев в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто, находящийся в США.

«Наверное, в течение одного-двух месяцев», — приводит его слова агентство Антара. Накануне президент Индонезии принял участие в первом заседании Совета мира по управлению в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что индонезийские военные войдут в «международные стабилизационные силы», за создание которых выступает американская администрация. Планируется, что эти силы будут развернуты в контролируемых Израилем частях Газы.

