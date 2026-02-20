0
НОВОСТИ

Военные США готовы к удару по Ирану в субботу, но Трамп еще не принял решение — CBS

12:32 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп уведомлен о том, что военные готовы к боевым действиям против Ирана уже в субботу. Однако, если операция и случится, то, вероятно, начнется не в предстоящие выходные, утверждает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что американский лидер еще не принял окончательного решения о возможном нанесении удара. CBS подчеркивает, что Белый дом взвешивает последствия как эскалации, так и сдержанности.

За последние несколько дней США перебросили к Ближнему Востоку около 70 военных грузовых самолетов и около 50 истребителей. В Оманском заливе развернута одна авианосная ударная группа, а вторая будет находиться у побережья Израиля в Средиземном море.

США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней.

