Сбер: Развитие сотрудничества России и Индии в технологиях и искусственном интеллекте набирает обороты

13:10 20.02.2026

В эти дни в Индии проходит AI Impact Summit – глобальный флагманский форум по искусственному интеллекту, где эксперты обсуждают влияние нейросетей на экономику, безопасность и глобальное управление. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал индийскому изданию Mint, как офис в Индии стал площадкой для внедрения передовых AI-решений банка.

«Развитие российско-индийского сотрудничества по многим направлениям, включая технологии и AI, показывает динамичный рост. Сейчас мы смотрим на индийский рынок максимально широко, рассматривая взаимодействие в различном спектре направлений: от медицины и образования до робототехники и AI», – отметил Александр Ведяхин.

Говоря об использовании искусственного интеллекта в этой работе, он привел пример AI-агентов: они распознают и проверяют сведения из документов, дают по ним обратную связь и предзаполняют все необходимые формы так, что человеку остается только проверить результат работы ИИ и заверить его цифровой подписью. «Это положительно влияет скорость товарооборота между нашими странами и способствует росту торговли», – отметил представитель Сбера.

«Мы наряду с автоматизацией и развитием онлайн-сервисов планируем расширять сеть офисов в регионах Индии, – сообщил Александр Ведяхин. – Также Сбер рассматривает возможность строительства собственного офиса в Дели. Ожидается, что в нем будет размещаться не только офис банка, но и представительства других российских компаний, которые собираются открывать бизнес в Индии».

