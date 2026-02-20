Клиенты Сбера заработали 868,9 миллиарда рублей на вкладах и накопительных счетах в 2025 году
13:22 20.02.2026
В 2025 году клиенты Сбербанка заработали 868,9 млрд рублей на вкладах и накопительных счетах, продемонстрировав уверенный рост по сравнению с 2024 годом.
Особенно заметен рост в регионах, где показатели прироста доходов от сбережений достигли существенных значений по сравнению с предыдущим годом. В Магаданской области доходы клиентов увеличились на 105%, а в Республике Крым – на 99%. Чеченская Республика показала прирост на уровне 65%, Республика Якутия – 54%, а Хабаровский край – 49%.
Активность по открытию сберегательных продуктов также заметно возросла. Республика Крым снова оказалась в числе лидеров, с приростом числа сберегателей на уровне 86%. В Чеченской Республике этот показатель составил 8%, а в Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 4%. В Брянской области и Тюменской области прирост числа клиентов был менее значительным – 2% и 1% соответственно.
Данные 2025 года подтверждают устойчивый рост интереса россиян к сберегательным продуктам как в столице, так и по всей территории России.
