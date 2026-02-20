Сбер назвал расчеты в рупиях выгодными для России и Индии
13:11 20.02.2026
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал индийскому изданию Mint, почему перевод расчетов в рупии выгоден обеим странам.
«Если смотреть на b2b-сегмент, то к 2025 году по сравнению с 2022-м обороты в национальных валютах выросли в 12 раз. Число компаний из России и Индии, работающих через Сбер, увеличилось в 6 раз», – отметил представитель Сбера.
По его словам, количество счетов юрлиц и физлиц в рупиях выросло в 40 раз, число платежей в индийской валюте – в 26 раз, до 210 тысяч переводов. «Но самый впечатляющий результат – скорость платежей. В 2022 году платеж шел 1–2 дня. Сейчас это занимает менее 10 минут – рост более чем в 200 раз», – отметил Александр Ведяхин.
«Интернационализация рупии – это стратегия, которая открывает новые возможности для роста бизнеса и создает стабильную и устойчивую к санкционному давлению систему расчетов, – подчеркнул представитель Сбера. – У российских компаний есть интерес к расширению возможностей по работе через индийские рупии напрямую с контрагентами в странах, имеющих тесные торговые связи с Индией. Это позволит дополнительно повысить устойчивость расчетов и избежать необходимости принятия рисков на посредников».
