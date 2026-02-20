0
0
116
НОВОСТИ

Сбер назвал расчеты в рупиях выгодными для России и Индии

13:11 20.02.2026

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал индийскому изданию Mint, почему перевод расчетов в рупии выгоден обеим странам.

«Если смотреть на b2b-сегмент, то к 2025 году по сравнению с 2022-м обороты в национальных валютах выросли в 12 раз. Число компаний из России и Индии, работающих через Сбер, увеличилось в 6 раз», – отметил представитель Сбера.

По его словам, количество счетов юрлиц и физлиц в рупиях выросло в 40 раз, число платежей в индийской валюте – в 26 раз, до 210 тысяч переводов. «Но самый впечатляющий результат – скорость платежей. В 2022 году платеж шел 1–2 дня. Сейчас это занимает менее 10 минут – рост более чем в 200 раз», – отметил Александр Ведяхин.

«Интернационализация рупии – это стратегия, которая открывает новые возможности для роста бизнеса и создает стабильную и устойчивую к санкционному давлению систему расчетов, – подчеркнул представитель Сбера. – У российских компаний есть интерес к расширению возможностей по работе через индийские рупии напрямую с контрагентами в странах, имеющих тесные торговые связи с Индией. Это позволит дополнительно повысить устойчивость расчетов и избежать необходимости принятия рисков на посредников».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 20.02.2026
Подписание мира с Японией без смены модальности в отношениях недостижимо — Песков
0
1
13:32 20.02.2026
ЕК обеспокоена, что в ЕС растут сроки поставки оружия и цены, а не объемы его производства
0
83
13:22 20.02.2026
Клиенты Сбера заработали 868,9 миллиарда рублей на вкладах и накопительных счетах в 2025 году
0
102
13:12 20.02.2026
Девять человек в автомобиле провалились под лед Байкала, есть погибшие — СК
0
115
13:10 20.02.2026
Сбер: Развитие сотрудничества России и Индии в технологиях и искусственном интеллекте набирает обороты
0
118
13:00 20.02.2026
Арабские страны выступают против ударов США по Ирану с их территорий — ТВ
0
126
12:32 20.02.2026
Военные США готовы к удару по Ирану в субботу, но Трамп еще не принял решение — CBS
0
166
12:20 20.02.2026
Инвесторы вкладывают рекордные суммы в активы ЕС для снижения зависимости от США — FT
0
209
12:05 20.02.2026
В ГД предлагают ужесточить регистрацию рождения детей при домашних родах
0
224
12:00 20.02.2026
Индонезия направит 8 тыс. миротворцев в Газу в течение 1-2 месяцев — президент
0
235

Возврат к списку