Перспектива вступления в Европейских союз (ЕС) могла бы убедить Киев пойти на территориальные уступки. Такое мнение выразила в четверг газета Die Welt со ссылкой на дипломатов стран ЕС.

По словам одного собеседника, Владимиру Зеленскому «нужен реальный козырь», если он хочет добиться поддержки населения в вопросе территориальных уступок Москве. Как полагает газета, Брюссель может согласиться на ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз.

Издание напоминает, что Киеву «не хватает времени» на прохождение стандартной процедуры, так как в вопросах верховенства закона и борьбы с коррупцией Украина отстает «на световые годы» от членов ЕС. Дипломатам стран НАТО ее принятие в сообщество до 2030 года представляется «практически гарантированным». Издание уточняет, что это вряд ли произойдет в 2027 году.

В Киеве рассчитывают, что политическое решение о членстве в ЕС будет принято в 2027 году. В июне 2022 года стране был предоставлен статус кандидата в члены. Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Переговоры о приеме направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законами Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок не существует. Как сообщало издание Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.