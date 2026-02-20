ЕС не нужна Украина для защиты своих границ — глава МИД Венгрии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не нуждается в помощи Украины для защиты своих границ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Говорят, Украина защищает ЕС. Это неправда. Европа находится под защитой НАТО, и Россия не нападала ни на одну страну ЕС. Это не наша война. Украина воюет за себя», — написал Сийярто на своей странице в соцсети X.