Сбер рассказал о развитии технологического сотрудничества с Индией

С 16 по 20 февраля в Индии проходит AI Impact Summit – глобальный флагманский форум по искусственному интеллекту. Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал индийскому изданию Financial Express о том, как строится технологическое сотрудничество России и Индии и почему будущее глобального ИИ создается в открытой кооперации.

Сотрудничество России и Индии – это вклад в формирование новой архитектуры мировой технологической экосистемы, отметил он. «Именно в сфере технологий, ИИ и робототехники мы видим сегодня безграничные возможности для синергии», – подчеркнул представитель Сбера.

Он рассказал про открытие хаба Сбера в Бангалоре – мировом центре технологических инноваций, индийской «кремниевой долине». «Сегодня команда хаба насчитывает более 300 IT-специалистов, – сообщил Александр Ведяхин. – Это бэкэнд и фронтенд разработчики, специалисты по исследованию данных, системные аналитики. Они занимаются развитием автоматизированной банковской системы, построенной «с нуля» на базе технологической платформы Сбера, адаптируют решения под специфику индийского регулирования, ведут R&D в области искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных».

«Сегодня мы помогаем нашим b2b-партнерам внедрять в бизнес-процессы AI-решения, которые возьмут на себя рутину и помогут справляться со сложными ситуациями. В Индии внедрение ИИ-решений для оптимизации бизнес-процессов мы начали с себя. Сотрудники индийского филиала активно используют ИИ-помощника GigaChat как в операционных задачах, так и в специализированных процессах», – добавил Александр Ведяхин.