Сбер рассказал о развитии технологического сотрудничества с Индией
15:30 20.02.2026
С 16 по 20 февраля в Индии проходит AI Impact Summit – глобальный флагманский форум по искусственному интеллекту. Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал индийскому изданию Financial Express о том, как строится технологическое сотрудничество России и Индии и почему будущее глобального ИИ создается в открытой кооперации.
Сотрудничество России и Индии – это вклад в формирование новой архитектуры мировой технологической экосистемы, отметил он. «Именно в сфере технологий, ИИ и робототехники мы видим сегодня безграничные возможности для синергии», – подчеркнул представитель Сбера.
Он рассказал про открытие хаба Сбера в Бангалоре – мировом центре технологических инноваций, индийской «кремниевой долине». «Сегодня команда хаба насчитывает более 300 IT-специалистов, – сообщил Александр Ведяхин. – Это бэкэнд и фронтенд разработчики, специалисты по исследованию данных, системные аналитики. Они занимаются развитием автоматизированной банковской системы, построенной «с нуля» на базе технологической платформы Сбера, адаптируют решения под специфику индийского регулирования, ведут R&D в области искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных».
«Сегодня мы помогаем нашим b2b-партнерам внедрять в бизнес-процессы AI-решения, которые возьмут на себя рутину и помогут справляться со сложными ситуациями. В Индии внедрение ИИ-решений для оптимизации бизнес-процессов мы начали с себя. Сотрудники индийского филиала активно используют ИИ-помощника GigaChat как в операционных задачах, так и в специализированных процессах», – добавил Александр Ведяхин.
НОВОСТИ
- 16:32 20.02.2026
- Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд
- 16:12 20.02.2026
- Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС
- 16:00 20.02.2026
- Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
- 15:32 20.02.2026
- Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
- 15:12 20.02.2026
- Отношения РФ и Японии сведены к нулю, в этих условиях невозможно обсуждать мир — Песков
- 15:00 20.02.2026
- ЕС не нужна Украина для защиты своих границ — глава МИД Венгрии
- 14:50 20.02.2026
- Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
- 14:32 20.02.2026
- Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением
- 14:12 20.02.2026
- Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС — Die Welt
- 14:00 20.02.2026
- Подписание мира с Японией без смены модальности в отношениях недостижимо — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать