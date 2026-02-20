Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
16:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о радикальном изменении мирового порядка и возникновении «порядка великих держав».
«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения мирового порядка», — сказал он, выступая на съезде своей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Трансляцию ведет телеканал NTV.
Мерц отметил, что происходящие изменения затрагивают всех и имеют, в том числе, «внутриполитические последствия». «Там, где правила больше не берутся в расчет, возникает и растет угроза конфликтов», — утверждал он. «Новая великодержавная политика вызывает конфликты», — добавил канцлер.
