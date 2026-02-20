Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
17:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Даже коллеги по Евросоюзу не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на опубликованном видео в своем канале в Max.
«Вы сказали Кая Каллас — а кто это такая?» — произнес Медведев, комментируя «идиотский ультиматум России от какой-то Каи».
«С этим человеком не общаются даже коллеги, то есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского союза, для того чтобы с ней провести встречу», — подчеркнул зампред Совбеза.
«Если вы обратили внимание, с ней не общаются министры иностранных дел многих европейских стран, я уж не говорю про госсекретаря США, там вообще как бы „непонятно, кто это…“ — добавил он.
