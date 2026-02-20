США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico
18:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация пригрозила европейским странам жесткими ответными мерами на возможное ограничение доступа компаний из США на рынок вооружений Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание Politico.
«Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений, которые ограничивали бы возможность производителей из США поддерживать или иным образом участвовать в государственных оборонных закупках стран ЕС», — заявили изданию в американском военном ведомстве. Там назвали протекционистский курс Европы дискриминационным, поскольку он «силой вытесняет американские компании с рынка, пока европейские военные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок США».
По данным Politico, ответные меры фактически будут означать закрытие доступа европейских компаний на американский рынок вооружений.
НОВОСТИ
- 18:40 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
- 17:32 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
- 17:12 20.02.2026
- Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ
- 17:02 20.02.2026
- Сбер реализовал более ста инициатив в рамках банковской программы «Ноль мошенничества»
- 17:00 20.02.2026
- Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
- 16:32 20.02.2026
- Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд
- 16:12 20.02.2026
- Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС
- 16:00 20.02.2026
- Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
- 15:32 20.02.2026
- Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
- 15:30 20.02.2026
- Сбер рассказал о развитии технологического сотрудничества с Индией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать