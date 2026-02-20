0
НОВОСТИ

США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico

18:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация пригрозила европейским странам жесткими ответными мерами на возможное ограничение доступа компаний из США на рынок вооружений Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание Politico.

«Соединенные Штаты решительно выступают против любых изменений, которые ограничивали бы возможность производителей из США поддерживать или иным образом участвовать в государственных оборонных закупках стран ЕС», — заявили изданию в американском военном ведомстве. Там назвали протекционистский курс Европы дискриминационным, поскольку он «силой вытесняет американские компании с рынка, пока европейские военные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок США».

По данным Politico, ответные меры фактически будут означать закрытие доступа европейских компаний на американский рынок вооружений.

