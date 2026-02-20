0
0
129
НОВОСТИ

Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС

16:12 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаружены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 20.02.2026
Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
0
0
16:32 20.02.2026
Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд
0
88
16:00 20.02.2026
Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
0
149
15:32 20.02.2026
Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
0
213
15:30 20.02.2026
Сбер рассказал о развитии технологического сотрудничества с Индией
0
190
15:12 20.02.2026
Отношения РФ и Японии сведены к нулю, в этих условиях невозможно обсуждать мир — Песков
0
226
15:00 20.02.2026
ЕС не нужна Украина для защиты своих границ — глава МИД Венгрии
0
235
14:50 20.02.2026
Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
0
222
14:32 20.02.2026
Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением
0
255
14:12 20.02.2026
Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС — Die Welt
0
285

Возврат к списку