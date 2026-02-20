Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаружены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — говорится в сообщении.