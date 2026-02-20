0
0
88
НОВОСТИ

Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд

16:32 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем параллельного импорта в РФ в январе текущего года снизился до исторического минимума, составив $1 млрд. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках Недели российского бизнеса.

«По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта — 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году», — сказал Чекушов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 20.02.2026
Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
0
0
16:12 20.02.2026
Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС
0
129
16:00 20.02.2026
Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка
0
149
15:32 20.02.2026
Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
0
213
15:30 20.02.2026
Сбер рассказал о развитии технологического сотрудничества с Индией
0
190
15:12 20.02.2026
Отношения РФ и Японии сведены к нулю, в этих условиях невозможно обсуждать мир — Песков
0
226
15:00 20.02.2026
ЕС не нужна Украина для защиты своих границ — глава МИД Венгрии
0
235
14:50 20.02.2026
Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
0
222
14:32 20.02.2026
Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением
0
255
14:12 20.02.2026
Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС — Die Welt
0
285

Возврат к списку