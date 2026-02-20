Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем параллельного импорта в РФ в январе текущего года снизился до исторического минимума, составив $1 млрд. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках Недели российского бизнеса.

«По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта — 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году», — сказал Чекушов.