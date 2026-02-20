Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала высоту снежного покрова в Москве на уровне 80 сантиметров. Она стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — сказали ТАСС в пресс-службе МГУ.