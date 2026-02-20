0
НОВОСТИ

Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей

18:40 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в прошлом году принудительно выдворили из РФ почти 64 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где на коллегии подвели итоги деятельности в 2025 году и обозначили задачи в наступившем.

«[В 2025 году] почти 64 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, выдворено за пределы Российской Федерации в 76 иностранных государств», — сообщили в ФССП.

