Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
19:10 20.02.2026
Во время Зимней Олимпиады Сбер предложил россиянам новый способ выразить благодарность олимпийцам и поддержать развитие отечественного спорта. В приложении СберБанк Онлайн стартовала акция, которая позволяет перевести бонусы Спасибо на эти цели. Сбер умножит собранные средства (один бонус равен одному рублю), а Благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит их на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку детских секций в российских регионах. Так болельщики из любой точки страны смогут внести свой вклад в воспитание будущих чемпионов, переведя им бонусы Спасибо.
Чтобы перевести свои бонусы на доброе дело, необходимо кликнуть по баннеру — он размещён на главной странице СберБанк Онлайн и в разделе «Для жизни».
Эта инициатива продолжает большую акцию «Спасибо нашим олимпийцам». Ранее Сбер запустил телеграм-бот — через него все желающие отправляют слова поддержки российским атлетам на Зимних Олимпийских играх, которые прямо сейчас проходят в Милане и Кортине. Сообщения пользователей транслируются на цифровых медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Теперь же слова благодарности обретают материальную основу и превращаются в реальную помощь детскому спорту.
