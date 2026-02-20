Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану
20:40 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рассматривают вариант нанесения ограниченного удара по Ирану. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.
Его попросили уточнить, изучает ли он возможность проведения против Ирана ограниченной военной операции, призванной, по замыслу Вашингтона, подтолкнуть Тегеран к заключению договоренности. «Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», — ответил глава администрации США, не вдаваясь ни в какие детали.
НОВОСТИ
- 21:20 20.02.2026
- Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа
- 20:00 20.02.2026
- Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail
- 19:20 20.02.2026
- Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
- 19:10 20.02.2026
- Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
- 18:40 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
- 18:00 20.02.2026
- США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico
- 17:32 20.02.2026
- Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
- 17:12 20.02.2026
- Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ
- 17:02 20.02.2026
- Сбер реализовал более ста инициатив в рамках банковской программы «Ноль мошенничества»
- 17:00 20.02.2026
- Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать