Президент США заявил, что изучает вариант ограниченного удара по Ирану

20:40 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают вариант нанесения ограниченного удара по Ирану. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Его попросили уточнить, изучает ли он возможность проведения против Ирана ограниченной военной операции, призванной, по замыслу Вашингтона, подтолкнуть Тегеран к заключению договоренности. «Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», — ответил глава администрации США, не вдаваясь ни в какие детали.

