Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин против других стран под предлогом закона о чрезвычайном положении.

Таким образом, Верховный суд поддержал вердикт нижестоящей инстанции. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против.