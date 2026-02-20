0
НОВОСТИ

Верховный суд США принял решение против импортных пошлин президента Трампа

21:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента Дональда Трампа импортных пошлин против других стран под предлогом закона о чрезвычайном положении.

Таким образом, Верховный суд поддержал вердикт нижестоящей инстанции. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против.

