Окончательное решение об экстрадиции ученого Бутягина примет министр юстиции Польши
17:40 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окончательное решение об экстрадиции российского ученого Александра Бутягина, находящегося в СИЗО Варшавы, примет министр юстиции Польши, сообщили близкие ученого в телеграм-канале.
«Польский суд решает только один вопрос — допустима ли экстрадиция с точки зрения закона. Окончательное решение о том, будет ли экстрадиция осуществлена, принимает министр юстиции Польши. Если апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, дело перейдет на рассмотрение министра юстиции Польши», — говорится в соощбщении.
